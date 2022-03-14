Як пишеґатунок Politeka.net, Михайло Хома - успішний український артист, соліст гурту Дзідзьо. Зірка на своїй сторінці в Instagram розповів про біду, яка сталася з його другом.

"Вчора в результаті ракетного удару Росії по Яворівському полігону важкі поранення отримав мій друг, з яким я працюю вже більше 15 років, Роман Кулик. Роман пішов служити, як почалася війна. Він завжди для мене був і є тим, хто любить працювати, вміє і знає, як все правильно зробити, організувати... вчора лікарі не відходили від Романа в реанімації, дістали два осколки з легені і печінки, сьогодні третій осколок потрібно дістати. Ромчик, я знаю ти сильний духом, непереможний, з молитвою дружини Наталі, двох синів і всіх нас, - ти одужаєш!

Рома, любимо тебе, чекаємо, завжди з тобою!",- написав Михайло.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Молимося за Романа", "Дай Вам Боже здоров'я, ви сильні, тримайтеся", "чула, дуже шкода. Рома, ти крутий, Тримайся", " якнайшвидшого одужання нашому Герою. Молитися".

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