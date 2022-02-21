Как сообщает Politeka.net украинская певица Ольга Цыбульская, которая стала участницей шоу "Маска" в костюме "Скандал", обратилась к своим фолловерам на странице в Инстаграм.
Как известно, артистка является кумой исполнителя Dzidzio (Михаила Фомы). Также Оля Цибульская попала в скандал в связи с разводом артиста с его женой Ярославой Притулой после многих лет в браке. Тогда именно Цибульскую называли разлучницей.
Оля Цибульская в новом посте на своей странице в Инстаграм обратилась к фолловерам за порадую насчет того, какой никнейм ей бы подошел как нельзя лучше. Среди вариантов можно заметить отсылки и к истории с разводом Dzidzio и до участия певицы в шоу «Маска», же ее кстати отгадать не смогли. Не узнал куму в эксцентричном образе и Dzidzio.
Как варианты никнейма Оля Цибульская предложила такие варианты: «ОльГА», «Лучок», «Скандал», «Главная разлучница страны», «Кума».
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