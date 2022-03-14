Як пише Politeka.net, Катя Осадча - успішна українська телеведуча. Зараз артистка зайнялася волонтерством і повідомила у своєму блозі про нову ініціативу, яка допоможе знайти рідних.

"Ми продовжуємо допомагати відшукати рідних!

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Зараз дівчатка обробляють до двох тисяч на день", - написала Осадча у себе на сторінці.

Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Будь ласка, дайте посилання на канал, спасибі за таку важливу ініціативу", "Написала вам повідомлення про волонтерство", " Хочу стати волонтером! Відправила повідомлення", "Написала в особисті повідомлення", "можна посилання на канал будь ласка, тому що у мене чомусь не висвічує, спасибі, Слава Україні, рівно з вами".

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