Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. А вместе со своим мужем Юрием Горбунов прославилась как пример счастливой семейной жизни. С ним у них уже двое детей - Иван и Данила.

На своей странице в Инстаграм телеведущая опубликовала новые фото. На кадрах Катя Осадчая похвасталась своим сыном Иваном, которому 18 февраля исполнилось пять лет. В честь этого, ведущая показала, как за это время подрос Иван (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Пять лет назад в это время мы уже держали на руках нашего Ивасика и только представляли, какие мы будем родителями для него. Ивасичек, с Днем рождения, наш сын, наша гордость", — поздравила своего сына Катя Осадчая.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Иваны они такие", "Счастья вашей красивой семье и чтобы Ивану всегда хватало вашей любви", "Ясно именинником вас! Пусть растёт на радость всем и будет самым счастливым", "С именинником! Будьте здоровы и счастливы, всего вам самого доброго", "Похож на папу первенец! Пусть растёт здоровым и счастливым!", "Как быстро летит время С днём рождения сынульку".

Также, Осадчая тронула семейными снимками Настю Каменских, Лесю Никитюк, Анну Андрийчук, Светлану Тарабарову и Лилию Пустовит.

Ранее сообщалось, Горбунов показал лицо подросшего сына и трогательно обратился к Осадчей.

Politeka рассказывала, Осадчая и Кароль померились красотой в черных платьях с разрезами.

Также, Осадчая впечатлила видом в вышиванке, обратившись к украинцам.