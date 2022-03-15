Відома українська шеф-кухар і ведуча проекту «Майстер Шеф» Ольга Мартиновська розповіла про незвичні реалії свого нового життя.

Як пише Politeka.net, кулінар поділилася новим постом в Instagram. Як і для багатьох інших, життя Мартиновського сильно змінилося з приходом в Україну війни. Про це шеф-кухар розповіла в публікації.

Зокрема, вона показала одного з випускників своєї Кулінарної Академії, який в цей непростий час вирішив піти на фронт.

"Хто б міг подумати, що будемо постити шедеври наших студентів, які одягнені не в кітелі, а у військову форму. Хто б міг подумати, що будемо пишатися кожним і кожною, хто захищає, готує або допомагає інформаційно. Хто б міг подумати, але ми пишаємося", - підкреслила шеф-кухар.

Вона зазначила, що такі речі багато про що говорять.

"Це ще раз доводить, що наші можуть все. Воювати, любити, готувати. І все це разом! Слава ВСУ! Все буде Україна", - написала Мартиновська.

На знімку її випускник у військовій формі демонструє приготовану страву.

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