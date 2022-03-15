Як пише Politeka.net, кулінар поділилася новим постом в Instagram. Як і для багатьох інших, життя Мартиновського сильно змінилося з приходом в Україну війни. Про це шеф-кухар розповіла в публікації.
Зокрема, вона показала одного з випускників своєї Кулінарної Академії, який в цей непростий час вирішив піти на фронт.
"Хто б міг подумати, що будемо постити шедеври наших студентів, які одягнені не в кітелі, а у військову форму. Хто б міг подумати, що будемо пишатися кожним і кожною, хто захищає, готує або допомагає інформаційно. Хто б міг подумати, але ми пишаємося", - підкреслила шеф-кухар.
Вона зазначила, що такі речі багато про що говорять.
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"Це ще раз доводить, що наші можуть все. Воювати, любити, готувати. І все це разом! Слава ВСУ! Все буде Україна", - написала Мартиновська.
На знімку її випускник у військовій формі демонструє приготовану страву.
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