Як пише Politeka.net, відома українська блогерша Анна Богдан поділилася в Instagram милим архівним фото з президентом України Володимиром Зеленським, яке було зроблено задовго до початку його політичної кар'єри.

Як видно, на знімку юна Анна позує літнім вечором з усміхненим Зеленським. Свій пост блогерка присвятила Володимиру Олександровичу, який зараз президент України і разом з усім народом відстоює незалежність країни.

"Ми познайомилися ще задовго до того, як він став Президентом України. Володимир Олександрович мені завжди подобався перш за все, як людина, як комік, що дарував посмішки на наших обличчях, я завжди захоплювалася його талантом. На мій погляд, він дуже добра і порядна людина. Завжди було любо спостерігати з якою повагою і трепетом він ставиться до своєї дружини, своїм дітям, як ставиться до своїх друзів, і взагалі до людей, яких він не знає. І я знаю, наскільки він любить Україну і українців, і як сильно хоче і мріє процвітання для нашої з вами держави. Ми віримо в Вас, в нашу армію і наше щасливе майбутнє. Зараз нас, нашу державу і нашу свободу знищує ворог, але Україна як Фенікс ми повстанемо з попелу!", - написавши Анна Богдан у підписі до фото.

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