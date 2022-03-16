Він, як колишній поліцейський, підполковник, а ще й до того ж український філолог і юрист – пішов добровольцем і зараз на передовій.

Alina Pash стала переможницею Нацвідбору на "Євробачення-2022", проте через скандал з перетином Криму через Росію дівчина потрапила в скандал, передає Politeka.net. Вона зняла свою кандидатуру на участь у конкурсі, народ також вибрав в якості переможця іншу групу.

Цього разу Аліна розповіла про свого батька і попросила допомоги. За її словами, вона неодноразово розповідала про свого тата.

"Він у мене дійсно ну дуже класний, справжній у всіх проявах, благородна людина, стільки всього витесав-виховав в мені, за що я готова і з Ним у вогонь і в воду!.. Але на цей раз він сказав, що я вже вибрала свою справу життя і повинна його нести в світ в першу чергу голосом. А він, як колишній поліцейський, підполковник, а ще й до того ж український філолог і юрист-пішов добровольцем і зараз на передовій.

Але, на жаль, так вийшло, що його роті, де він командир, не видали ніякого обладнання, крім зброї. Ми, дочки і матері, друзі 38 добровольців цієї роти шукаємо допомогу. Зі світу по нитці знайшли більшість з того, що потрібно зі списку, ведемо спілкування з волонтерами з усієї України і не тільки» - написала Аліна, озвучивши список.

Нагадаємо, раніше Аліна Паш потрапила в скандал після того, як її викрили у відвідуванні вже окупованого Криму. Зірка надала довідку про законний перетин адмінкордону через КПВВ Чаплинка в 2015 році. Однак у Держприкордонслужбі повідомили, що такий документ не створювався, і під таким номером нікому не надавався. До того ж дані про перетин кордону зберігаються п'ять років з моменту поїздки, тому співачка ніяк не могла надати цю довідку.

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