Он, как бывший полицейский, подполковник, а еще и вдобавок украинский филолог и юрист – пошел добровольцем и сейчас на передовой.

Alina Pash стала победительницей Нацотбора на "Евровидение-2022", однако из-за скандала с пересечением Крыма через Россию девушка попала в скандал, передает Politeka.net. Она сняла свою кандидатуру на участие в конкурсе, народ также выбрал в качестве победителя другую группу.

В этот раз Алина рассказала о своем отце и попросила помощи. По ее словам, она неоднократно рассказывала о своем папе.

«Он у меня действительно ну очень классный, настоящий во всех проявлениях, благородный человек, столько всего вытесал-воспитал во мне, за что Я готова и с Ним в огонь и в воду!.. Но на этот раз Он сказал, что Я уже выбрала свое дело жизни и должно его нести в Мир в первую очередь голосом. А Он, как бывший полицейский, подполковник, а еще и вдобавок украинский филолог и юрист – пошел добровольцем и сейчас на передовой.

Но, к сожалению, так получилось, что его роте, где он командир, не выдали никакого оборудования, кроме оружия. Мы, дочери и матери, друзья 38 добровольцев этой роты ищем помощь. Из мира по нитке нашли большинство из того, что нужно из списка, ведем общение с волонтерами со всей Украины и не только» - написала Алина, озвучив список.

Напомним, ранее Алина Паш попала в скандал после того, как ее уличили в посещении уже оккупированного Крыма. Звезда предоставила справку о законном пересечении админграницы через КПВВ Чаплинка в 2015 году. Однако в Госпогранслужбе сообщили, что такой документ не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся. К тому же данные о пересечении границы хранятся пять лет с момента поездки, поэтому певица никак не могла предоставить эту справку.

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