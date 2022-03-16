Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов-успішний український співак. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу вирішив поділиться кадрами з Бердянська, де проходить мітинг За Україну.
На кадрах українці йшли з величезним прапором України. Люди скандували" Бердянськ - це Україна", а також"Україна понад усе".
"Бердянськ-це Україна. Історичне відео", - написав Пономарьов.
Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:
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"Дякую за інформаційну підтримку України", " Вау-вау. Дійсно історичне відео. Так, Бердянськ, так і далі. Разом нас багато-нас не подолати! Бердянськ-Це Україна!!!!".
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