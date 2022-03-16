Як пише Politeka.net, популярна актриса Анна Саліванчук останнім часом все частіше розповідає про те, що відбувається в її будинку і як вона зараз живе. Через обстріли в Києві, оскільки в Україну вторглися російські війська, артистка була змушена виїхати до родичів.

Тепер Анна з сім'єю, синами і найближчими людьми разом вдома у батьків. Причому переживають вони зміну обстановки досить складно, особливо її маленькі діти. Вчора обстріляли Оболонь в Києві, прямо поруч з будинком актриси.

Хвилювання і поганий настрій передалося і маленькому синові:

"Важко, обстрілювали наші будинки, район. Ось плаче, боляче, розумію все, але важко дуже " - говорила Ганна.

Також за словами Ганна, є хоч один плюс - вона нарешті побачилася з братом, а так би вони ще не зустрілися дуже і дуже довго.

"Як дивно в цьому житті все відбувається. Якби не війна, я б напевно ще кілька років не побачила своїх родичів і брата.

Не побачила б бабусю і тітку. Ось тут ще до мене брат приїхав зі своїми двома хлопчиками. А ми вже дуже давно не бачилися. Ось так війна зробила " - прокоментувала Анна і представила потім сімейний кадр з рідним братом і дітьми.

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