Как пишет Politeka.net, популярная актриса Анна Саливанчук в последнее время все чаще рассказывает о том, что происходит в ее доме и как она сейчас живет. Из-за обстрелов в Киеве, поскольку в Украину вторглись российские войска, артистка была вынуждена выехать к родственникам.

Теперь Анна с семьей, сыновьями и самыми близкими людьми вместе дома у родителей. Причем переживают они смену обстановки довольно сложно, в особенности ее маленькие дети. Вчера обстреляли Оболонь в Киеве, прямо рядом с домом актрисы.

Волнение и плохое настроение передалось и маленькому сыну:

«Тяжело, обстреливали наши дома, район. Вот плачет, больно, понимаю все, но тяжело очень» - говорила Анна.

Также по словам Анны, есть хоть один плюс - она наконец-то увиделась с братом, а так бы они еще не встретились очень и очень долго.

«Как странно в этой жизни все происходит. Если бы не война, я бы наверное еще несколько лет не увидела своих родственников и брата.

Не увидела бы бабушку и тетю. Вот тут еще ко мне брат приехал со своими двумя парнишками. А мы уже очень давно не виделись. Вот так война сделала» - прокомментировала Анна и представила потом семейный кадр с родным братом и детьми.

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