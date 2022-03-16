Даша показала, що зараз все ще не просто і вона навіть боїться засипати.

Як пише Politeka.net, дружина колишнього "Холостяка" і шоумена Микити Добриніна Даша Квіткова вирішила показати, як зараз проходять її будні з маленьким сином і родичами, з якими вони разом живуть через те, що вимушено покинули свій будинок. Даша разом з близькими вирішила хоч трохи убезпечити себе від постійних обстрілів окупаційних військ.

З родичами, дітьми та батьками Даша часто ховається в притулок і Серени кожен раз змушують її хвилюватися. Їй доводиться одягати дитину і проводити в притулок час ночами, як і багатьом іншим сім'ям.

"Коли весь цей жах вже закінчиться. Боятися кожен звук-страшно, боятися лягати спати – страшно. Сидіти годинами в притулок-страшно " - розповіла про свої будні Даша.

Відзначимо, чоловік Квіткової Микита Добринін відправився на захист своєї країни і тепер не так часто з'являється в мережі.

Нещодавно Даша написала про успіхи свого малюка і про те, що він поки не розуміє, що відбувається, але відчуває емоції мами.

На кадрах видно, що Даша у простому спортивному костюмі сидить на підлозі і обіймає маленького Лева. Малюк теж обіймає і цілує матусю у відповідь. Виглядають вони дуже мило і по-домашньому, не вистачає тільки зоряного тата Микити Добриніна, який вступив до лав терроборони в Києві.

Нагадавши, Дружина "Холостяка" Добриніна чесно висловила, що думає про росіян: "не хочете приїхати до нас, на екскурсію?".

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