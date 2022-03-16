Даша показала, что сейчас все еще не просто и она даже боится засыпать.

Как пишет Politeka.net, жена бывшего "Холостяка" и шоумена Никиты Добрынина Даша Квиткова решила показать, как сейчас проходят ее будни с маленьким сыном и родственниками, с которыми они вместе живут из-за того, что вынуждено покинули свой дом. Даша вместе с близкими решила хоть немного обезопасить себя от постоянных обстрелов оккупационных войск.

С родственниками, детьми и родителями Даша часто прячется в убежище и серены каждый раз заставляют ее волноваться. Ей приходится одевать ребенка и проводить в убежище время по ночам, как и многим другим семьям.

«Когда весь этот ужас уже закончится. Бояться каждый звук – страшно, бояться ложиться спать – страшно. Сидеть часами в убежище – страшно» - рассказала о своих буднях Даша.

Отметим, супруг Квитковой Никита Добрынин отправился на защиту своей страны и теперь не так часто появляется в сети.

Недавно Даша написала об успехах своего малыша и о том, что он пока не понимает, что происходит, но чувствует эмоции мамы.

На кадрах видно, что Даша в простом спортивном костюме сидит на полу и обнимает маленького Льва. Малыш тоже обнимает и целует мамочку в ответ. Выглядят они очень мило и по-домашнему, не хватает только звездного папы Никиты Добрынина, который вступил в ряды терробороны в Киеве.

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