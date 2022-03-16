Даша вирішила підтримати своїх шанувальників своїми способами і відвернути їх від того, що відбувається.

Як пише Politeka.net, популярна українська блогерка і переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова залишилася в Києві в той момент, коли окупанти вторглися на наші землі. Вона не стала збігати або ховатися, в перші дні вона просто перебувала вдома.

Через весь цей час, Даша вирішила трохи підтримати себе і близьких, щоб відволіктися від постійного страху і новин про зруйновані будинки. Вона вирішила провести раніше скасований спортивний марафон, який збиралася провести сама.

"Всім привіт мої дорогі, мої перші розмовні сторіс. Так незвично говорити щось. Зараз хочу сказати, що не скасовую свій марафон на численні прохання, щоб ви могли відволіктися. Я рада, що адекватних людей більше. А ті, хто мають щось проти, йдуть за російським кораблем», - висловилася Даша.

Як можна помітити, Ульянова намагається розповісти, що відбувається в країні після нападу окупантів.

«Йшов якийсь там день війни, результат очевидний. Я знаю, що Ви втомилися, я знаю, що ви майже не спите.

Але ми повинні боротися ... зі своїми страхами, з панікою, з непорозумінням. Як бути далі. Ми повинні вистояти як фізично, так і психологічно. Обіймаю вас і бажаю На добраніч» - пише Ульянова.

Нагадавши, Даша Астаф'єва, яка залишилася в Києві, емоційно звернулася до українців:"навіть не сумнівайтеся".

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