Відома блогерка і дружина Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла про будинок, який вони будують під Києвом.

Як пише Politeka.net, відома українська блогерша Христина Горняк, яка стала другою дружиною популярного телеведучого Володимира Остапчука, вирішила поспілкуватися з шанувальниками в Instagram-сторіс. Так, серед іншого дівчина відповіла на питання фанатів про їх з Остапчуком будинку, який вони почали будувати в елітному селищі під Києвом.

"Ваш будинок, який ви будуєте, не потрапив під обстріли? Мирного неба", - запитали у Христини.

На це Горняк відповіла, що поки все добре з їх будинком. "У нас є група. То станом на вчора, все добре. Сподіваюся так буде і далі", - відповіла блогерка.

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