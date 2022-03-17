Як пише Politeka.net, відома українська блогерша Христина Горняк, яка стала другою дружиною популярного телеведучого Володимира Остапчука, вирішила поспілкуватися з шанувальниками в Instagram-сторіс. Так, серед іншого дівчина відповіла на питання фанатів про їх з Остапчуком будинку, який вони почали будувати в елітному селищі під Києвом.
"Ваш будинок, який ви будуєте, не потрапив під обстріли? Мирного неба", - запитали у Христини.
На це Горняк відповіла, що поки все добре з їх будинком. "У нас є група. То станом на вчора, все добре. Сподіваюся так буде і далі", - відповіла блогерка.
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