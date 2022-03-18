Як пише Politeka.net, артист поділився новим постом у своєму Instagram. Як з'ясувалося, 18 березня День народження відзначає мама Суровцева. Саме їй актор і присвятив свій новий зворушливий пост.
"З днем народження, мамулечка, будь здорова, будь сповнена енергії і нехай небо все-таки стане мирним. Люблю тебе і дуже сумую", - написав Суровцев.
Цей пост актор супроводив фотографією своєї мами, на якій вона позує з букетом квітів в руках і широкою щасливою посмішкою на обличчі.
Українці в коментарях долучилися до привітань.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
У окупантів великі проблеми з особовим складом і найманцями з Сирії: Генштаб ЗСУ видав деталі
Арестович повідомив про серйозне досягнення сил ЗСУ: як зміниться ситуація на фронті
Окупанти ганебно втекли з поля бою, кинувши техніку: кадри трофеїв, які дісталися ЗСУ
В українців з 1 квітня почнуть забирати авто на потреби ЗСУ: кого торкнеться нове рішення
"З днем народження. Миру в серці і на нашій землі. Будьте щасливі і здорові", "З днем народження, шановна мама нехай буде радість і спокій в душі і навколо Вас. У вас прекрасний син", "приєднуюся до привітань! Довгих і щасливих років вашій мамі", "від щирого серця вітаю", - пишуть люди.
Зазначимо, що сам Суровцев зараз займається волонтерством. Актор допомагав людям евакуюватися з Ірпеня, а зараз рятує тварин, які залишилися одні через військові дії.
Нагадаємо, екс-учасник "Танців з зірками" і зірка кіно Суровцев опублікував крик душі, кадри з місця рятувальної операції.
Як повідомляла Politeka, відомий український актор показав, як тепер виглядає квартира в його будинку.
Також Politeka писала, що відомий український актор прийшов на допомогу в критичній ситуації.