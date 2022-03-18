Відомий український актор і зірка «Танців з зірками» Олексій Суровцев показав жінку, яка для нього по-справжньому важлива.

Як пише Politeka.net, артист поділився новим постом у своєму Instagram. Як з'ясувалося, 18 березня День народження відзначає мама Суровцева. Саме їй актор і присвятив свій новий зворушливий пост.

"З днем народження, мамулечка, будь здорова, будь сповнена енергії і нехай небо все-таки стане мирним. Люблю тебе і дуже сумую", - написав Суровцев.

Цей пост актор супроводив фотографією своєї мами, на якій вона позує з букетом квітів в руках і широкою щасливою посмішкою на обличчі.

Українці в коментарях долучилися до привітань.

"З днем народження. Миру в серці і на нашій землі. Будьте щасливі і здорові", "З днем народження, шановна мама нехай буде радість і спокій в душі і навколо Вас. У вас прекрасний син", "приєднуюся до привітань! Довгих і щасливих років вашій мамі", "від щирого серця вітаю", - пишуть люди.

Зазначимо, що сам Суровцев зараз займається волонтерством. Актор допомагав людям евакуюватися з Ірпеня, а зараз рятує тварин, які залишилися одні через військові дії.

Нагадаємо, екс-учасник "Танців з зірками" і зірка кіно Суровцев опублікував крик душі, кадри з місця рятувальної операції.

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