Не оставляйте их на «соседей, которые их покормят», потому что при первой же угрозе, последнее о чем подумать соседи, так это о ваших животных.

Звезда сериала «След» и бывший участник шоу «Танці з зірками» Алексей Суровцев, который недавно показал в Инстаграм свой дом после обстрела, решил поддержать также и других пострадавших, в том числе и животных, сообщает Politeka.net. В этот раз в социальной сети мужчина рассказал о том, кто нуждается в помощи.

«Бородатая котомамуля продолжает спасательную операцию ваших пушисто-хвостатых друзей, закрытых, брошеных, перепуганых. Иногда найти животное, которое спряталось в квартире, доме, бывает очень сложно. Мне очень жаль, что к некоторым животным не получается совсем добраться, но я делаю все, что в моих силах.

И ещё раз прошу-НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИХ ОДНИХ! Не оставляйте их на «соседей, которые их покормят», потому что при первой же угрозе, последнее о чем подумать соседи, так это о ваших животных! Есть случаи, где у одного хозяина по 5-7 брошеных хвостов!!! Зачем вы заводите СТОЛЬКО животных, чтобы потом их передать???? Столько много вопросов и так мало ответов! Берегите себя!!!» высказался Суровцев.

В сети поддерживают:

«Какой вы молодец 😍; Вы невероятный❤️ Герой для наших меньших братьев!👏; Спасибо , Вам, за вашу помощь❤️!; Самый лучший 🔥такие новости хорошие 😍вы герой ❤️; 😍❤️спасибо вам за вашу помощь. Этим малышам очень с вами повезло; У Вас самое доброе сердце❤️; ️сколько животных вы спасли 🥺🥺; Спасибо за Ваше доброе сердце 🤍».

Ранее Суровцев сообщил, что его дом попал под обстрел. Все люди остались живы, однако в некоторых квартирах начался пожар. Жильцы смогли частично справиться с огнем сами, однако некоторые квартиры выгорели.

Суровцев поделился новым фото из одной из пострадавших квартир. На нем видно, что окно в помещении вырвано, а стены и пол сильно потрескались.

«Ужасные последствия обстрела в одной из квартир моего дома», - подписал снимок актер.

Напомним, известный украинский актер показал свой горящий дом после обстрела.

Как сообщала Politeka, известный украинский актер пришел на помощь в критической ситуации.

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