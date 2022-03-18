Дружина ведучого шоу "Маска" та інших відомих українських проектів Володимира Остапчука чесно відповіла на питання, як змінилося її ставлення до росіян.

Як пише Politeka.net, блогерка відверто відповіла на питання від своїх підписників в Instagram. Розв'язана Росією війна застала Христину Гірник і її чоловіка в Києві. Після цього Остапчук вступив до лав територіальної оборони, а його дружина покинула столицю.

Відповідаючи на питання про те, як війна змінила її ставлення до росіян, Гірник зізналася, що зараз вже не бачить їх такими, як раніше.

"Чесно скажу, що на початку думала, що буду ще вважати, що є там хороші...але коли вони мовчали, і надсилали мені смс, що мовляв "нічого зробити не можуть", То моє відчуття змінювалося, я зрозуміла, що вони всі зомбі...мовчання знак згоди!", - заявила Гірник.

Вона додала, що остаточно розчарувалася в жителях Росії після їх реакції на санкції.

"А коли вони почали плакати, що їм відключають Instagram, то взагалі стало якось огидно від них, і я зрозуміла, що нація повинна їх очиститися мінімум кілька поколінь, щоб вони вийшли з рабства...в рашку більше ні ногою!", - написала дружина Остапчука.

Нагадаємо, дружина ведучого "Маски" Остапчука зізналася, як ставиться тепер до "братів".

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука відповіла, в якому вигляді їх новий будинок в елітному селищі під Києвом.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука посміялася над реальною зовнішністю російських зірок.