Як пише Politeka.net, українська ведуча Леся Нікітюк показала кадри прощання з героєм, який віддав своє життя за Україну.
"Сьогодні прощаємося з Героєм! Який віддав своє життя, він захищав свою сім'ю, захищав нашу країну, захищав усіх нас! Він ніколи не заведе свого маленького сина в садок і в школу... сьогодні ми обіймаємо його молитвою! Вічна пам'ять! Слава Україні! Героям Слава!» - написала Никитюк.
Також телеведуча показала фото захисника, який загинув зовсім молодим.
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