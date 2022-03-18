Як пише Politeka.net, українська ведуча Леся Нікітюк показала кадри прощання з героєм, який віддав своє життя за Україну.

"Сьогодні прощаємося з Героєм! Який віддав своє життя, він захищав свою сім'ю, захищав нашу країну, захищав усіх нас! Він ніколи не заведе свого маленького сина в садок і в школу... сьогодні ми обіймаємо його молитвою! Вічна пам'ять! Слава Україні! Героям Слава!» - написала Никитюк.

Також телеведуча показала фото захисника, який загинув зовсім молодим.

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