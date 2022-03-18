Як пише Politeka.net, дружина колишнього "Холостяка" і шоумена Микити Добриніна Даша Квіткова вирішила розповісти, чому поїхала подалі від чоловіка і де вона тепер зараз з дитиною. За словами квіткової, це було нелегке рішення.

«В останні кілька днів біля нашого будинку було тривожно. Були чутні сильні вибухи. Ми зрозуміли, що йде бійня. Почали літати розвідувальні дрони, а потім було кілька вибухів, що навіть наш будинок загримів.

Тому вчора чоловік з ранку сказав без заперечень сісти з речами в машину. Ми знову поїхали і невідомо коли повернемося додому. Ми в Тернополі. Я навіть не хочу уявляти, як зараз тим, хто зараз в гарячих точках!» - писати Квіткова.

З родичами, дітьми та батьками Даша часто ховалася в притулок і Серени кожен раз змушують її хвилюватися. Їй доводиться одягати дитину і проводити в притулок час ночами, як і багатьом іншим сім'ям.

"Коли весь цей жах вже закінчиться. Боятися кожен звук-страшно, боятися лягати спати – страшно. Сидіти годинами в притулок-страшно " - розповіла про свої будні Даша.