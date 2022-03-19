Як пише Politeka.net, популярна співачка Слава Камінська, яка після роботи в групі "НеАнгели" почала сольну кар'єру, опублікувала в своєму Instagram жалісливу історію про те, як проїхала 1700 кілометрів заради своїх дітей. Також артистка поділилася своїми емоціями від того, як сильно змінилися її цінності з війни.
"Ми разом... Я проїхала понад 1700 км, щоб нарешті бути поруч зі своїми дітьми", - поділилася Слава.
"Я жодного разу не виїжджала сама за межі Києва. Тому що до цієї війни мої страхи були безглуздими і надуманими. Мої цінності були фейковими. Я ніколи не думала, що почну плакати, коли прийму ванну", - додала співачка.
Камінська також заявила, що відверто ненавидить окупантів і побажала їм горіти в пеклі.
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