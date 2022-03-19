Известная певица Слава Каминская рассказала удивительную историю, как во время войны проехала 1700 км, чтобы увидеть своих детей.

Как пишет Politeka.net, популярная певица Слава Каминская, которая после работы в группе "НеАнгелы" начала сольную карьеру, опубликовала в своем Instagram душещипательную историю о том, как проехала 1700 километров ради своих детей. Также артистка поделилась своими эмоциями от того, как сильно поменялись ее ценности из войны.

"Мы вместе… Я проехала более 1700 км, чтобы наконец-то быть рядом со своими детьми", - поделилась Слава.

"Я ни разу не выезжала сама за пределы Киева. Потому что до этой войны мои страхи были дурацкими и надуманными. Мои ценности были фейковыми. Я никогда не думала, что начну плакать, когда приму ванну", - добавила певица.

Каминская также заявила, что откровенно ненавидит оккупантов и пожелала им гореть в аду.

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