Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль виїхала з України з першими обстрілами, але допомагає волонтерам із закордону і спілкується з шанувальниками в мережі. Також вона не стримується у виразах, коли мова про політику РФ і їх військах, що вторглися на наші землі.

"Нашому діткам допомога, тихо робимо добру справу. Ми моща! Слава Україні " - пише Кароль під кадрами. Як відомо, зірка допомагає дітям із закордону, спілкується з багатьма шанувальниками і виходить на мирні акції.

"Мила Ненька! Ми все відновимо! Тримаємо лад! Боремося і допомагаємо ЗСУ! Слава Україні! Вірю і Знаю що:

Бренд "Я-українець" буде найпопулярнішим і найдорожчим у світі. В Україну переїдуть на пмж багато культурних діячів, меценати, бізнесмени. У тому числі з Росії.

В Україну прийдуть світові Туристичні оператори. Кожен адекватний житель Землі вважатиме своїм обов'язком хоч раз побувати в Україні і дізнатися для себе, що це за унікальна країна і що це за ЛЮДИ, які так мужньо борються за свою країну " - раніше висловилася Кароль.

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