Тина Кароль не сидит без дела, с тех пор, как выехала из Украины.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль выехала из Украины с первыми обстрелами, но помогает волонтерам из заграницы и общается с поклонниками в сети. Также она не сдерживается в выражениях, когда речь о политике РФ и их войсках, что вторглись на наши земли.

«Нашем деткам помощь, тихо делаем доброе дело. Мы моща! Слава Украине» - пишет Кароль под кадрами. Как известно, звезда помогает детям из заграницы, общается с многими поклонниками и выходит на мирные акции.

«Милая Ненька! Мы все восстановим! Держим строй! Сражаемся и помогаем ВСУ! Слава Украине! Верю и Знаю ЧТО:

Бренд "Я – Украинец" будет самым популярным и самым дорогим в мире. В Украину переедут на пмж многие культурные деятели, меценаты, бизнесмены. В том числе из России.

В Украину придут мировые туристические операторы. Каждый адекватный житель Земли сочтет своим долгом хоть раз побывать в Украине и узнать для себя, что это за УНИКАЛЬНАЯ СТРАНА и что это за ЛЮДИ, которые так мужественно борются за свою страну» - ранее высказалась Кароль.

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