Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - успішний український телеведучий. Зірка вже більше 10 років одружений на красуні Христині, з якою виховує трьох синів. На новому фото в Instagram Григорій показав свою дружину і присвятив їй зворушливі рядки.

"Я сльози розпишу холодними рядками

Я намалюю сум твій радісних очей



Для мене ти троянда з пелюстками

Яка найкраща в світі серед усіх речей!

Ти Моя Україна", - написано було під фото.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви прекрасні", "дуже гарний вірш", " дуже раді бачити вас разом. Бережіть себе, любіть. Ви супер. Все буде Україна" ," ви неймовірні і нарешті разом", "Ваші вірші піднімають настрій і надихають, перемога за нами"

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