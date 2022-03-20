Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - успішний український телеведучий. Зірка вже більше 10 років одружений на красуні Христині, з якою виховує трьох синів. На новому фото в Instagram Григорій показав свою дружину і присвятив їй зворушливі рядки.
"Я сльози розпишу холодними рядками
Я намалюю сум твій радісних очей
Для мене ти троянда з пелюстками
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Яка найкраща в світі серед усіх речей!
Ти Моя Україна", - написано було під фото.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Ви прекрасні", "дуже гарний вірш", " дуже раді бачити вас разом. Бережіть себе, любіть. Ви супер. Все буде Україна" ," ви неймовірні і нарешті разом", "Ваші вірші піднімають настрій і надихають, перемога за нами"
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