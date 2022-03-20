Чоловік квіткової Микита Добринін відправився на захист своєї країни і тепер не так часто з'являється в мережі.

Як пише Politeka.net, дружина колишнього "Холостяка" і шоумена Микити Добриніна Даша Квіткова показала, як мало не розридалася на вулиці тільки тому, що знову почула сирену, якої так не хотіла чути після декількох важких тижнів. Даша показала, що її емоційний стан, як і у багатьох, нестабільний.

"Серце в п'яти, коли чую цей звук, я не можу стримувати сльози" - пише Даша.

Відзначимо, Даша вже не раз говорила, як з родичами, дітьми і батьками вона часто ховається в притулок і Серени кожен раз змушують її хвилюватися. Їй доводиться одягати дитину і проводити в притулок час ночами, як і багатьом іншим сім'ям.

"Коли весь цей жах вже закінчиться. Боятися кожен звук-страшно, боятися лягати спати – страшно. Сидіти годинами в притулок-страшно " - розповіла про свої будні Даша.

Відзначимо, чоловік Квіткової Микита Добринін відправився на захист своєї країни і тепер не так часто з'являється в мережі. А сама вона днями з сином поїхала в Тернопіль, так як під Києвом стало небезпечно.

«В останні кілька днів біля нашого будинку було тривожно. Були чутні сильні вибухи. Ми зрозуміли, що йде бійня.Тому вчора чоловік з ранку сказав без заперечень сісти з речами в машину. Ми знову поїхали і невідомо коли повернемося додому. Ми в Тернополі. Я навіть не хочу уявляти, як зараз тим, хто зараз в гарячих точках!» - розповіла раніше Квіткова.

Нагадавши, Дружина "Холостяка" Добриніна чесно висловила, що думає про росіян: "не хочете приїхати до нас, на екскурсію?".

Як повідомляла Politeka, Дружина "Холостяка" Добриніна розповіла про серйозну травму чоловіка: "добре, що знайшли де зашити!".

Також Politeka писала, що Дружина "Холостяка" Добриніна опинилася на межі істерики через подію в Маріуполі: "ридаю ридаю ридаю ридаю".