Супруг Квитковой Никита Добрынин отправился на защиту своей страны и теперь не так часто появляется в сети.

Как пишет Politeka.net, жена бывшего "Холостяка" и шоумена Никиты Добрынина Даша Квиткова показала, как чуть не разрыдалась на улице только потому, что снова услышала сирену, которой так не хотела слышать после нескольких тяжелых недель. Даша показала, что ее эмоциональное состояние, как и у многих, нестабильное.

"Сердце в пятки, когда слышу этот звук, я не могу сдерживать слезы" - пишет Даша.

Отметим, Даша уже не раз говорила, как с родственниками, детьми и родителями она часто прячется в убежище и серены каждый раз заставляют ее волноваться. Ей приходится одевать ребенка и проводить в убежище время по ночам, как и многим другим семьям.

«Когда весь этот ужас уже закончится. Бояться каждый звук – страшно, бояться ложиться спать – страшно. Сидеть часами в убежище – страшно» - рассказала о своих буднях Даша.

Отметим, супруг Квитковой Никита Добрынин отправился на защиту своей страны и теперь не так часто появляется в сети. А сама она на днях с сыном уехала в Тернополь, так как под Киевом стало опасно.

«В последние несколько дней возле нашего дома было тревожно. Были слышны сильные взрывы. Мы поняли, что идет бойня.Поэтому вчера муж с утра сказал без возражений сесть с вещами в машину. Мы снова поехали и неизвестно когда вернемся домой. Мы в Тернополе. Я даже не хочу представлять, как сейчас тем, кто сейчас в горячих точках!» - рассказала ранее Квиткова.

Напомним, Жена "Холостяка" Добрынина честно высказала, что думает о россиянах: "Не хотите приехать к нам, на экскурсию?".

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