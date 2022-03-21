Тіна Кароль вирішила заспівати на благодійному концерті і зібрала допомогу для українців.

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль виїхала з України, але продовжує підтримувати країну і своїх шанувальників, адже там її будинок, аудиторія і все життя. Нещодавно зірка дала благодійний концерт.

Так, вчора Кароль 20 березня виступила на найбільшому благодійному концерті в історії Польщі на підтримку Україні. Концерт "Разом з Україною" транслювався в прямому ефірі в 40 країнах світу.

Згідно з попередньою оцінкою, на концерті вдалося зібрати понад 42 мільйони гривень. Всі кошти будуть спрямовані на допомогу Україні під час війни.

Виступ Кароль почала символічно-глядачі чули те, що чує кожен українець день у день під час війни: сирену, крики, вибухи і обривки діалогів.

"Наша спільна справа, наша спільна доля - це перемога. Ми не зламаємося!"- пише Кароль.

"Мила Ненька! Ми все відновимо! Тримаємо лад! Боремося і допомагаємо ЗСУ! Слава Україні! Вірю і Знаю що: Бренд "Я-українець" буде найпопулярнішим і найдорожчим у світі. В Україну переїдуть на пмж багато культурних діячів, меценати, бізнесмени.

Кожен адекватний житель Землі вважатиме своїм обов'язком хоч раз побувати в Україні і дізнатися для себе " - раніше висловилася Кароль.

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