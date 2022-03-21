Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль выехала из Украины, но продолжает поддерживать страну и своих поклонников, ведь там ее дом, аудитория и вся жизнь. Недавно звезда дала благотворительный концерт.
Так, вчера Кароль 20 марта выступила на самом большом благотворительном концерте в истории Польши в поддержку Украине. Концерт "Разом з Україною" транслировался в прямом эфире в 40 странах мира.
Согласно предварительной оценке, на концерте удалось собрать более 42 миллионов гривен. Все средства будут направлены на помощь Украине во время войны.
Выступление Кароль начала символично – зрители слышали то, что слышит каждый украинец изо дня в день во время войны: сирену, крики, взрывы и обрывки диалогов.
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"Наше общее дело, наша общая судьба – это победа. Мы не сломимся!" - пишет Кароль.
«Милая Ненька! Мы все восстановим! Держим строй! Сражаемся и помогаем ВСУ! Слава Украине! Верю и Знаю ЧТО: Бренд "Я – Украинец" будет самым популярным и самым дорогим в мире. В Украину переедут на пмж многие культурные деятели, меценаты, бизнесмены.
Каждый адекватный житель Земли сочтет своим долгом хоть раз побывать в Украине и узнать для себя» - ранее высказалась Кароль.
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