Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук є популярною українською телеведучою, яка в минулому сезоні замінила Тіну Кароль в "Танцях з зірками". Вона виїхала з України, оскільки її чоловік-бізнесмен живе закордоном, проте дівчина підтримує країну і довгий час займалася активним збором гуманітарної допомоги.

"Гордість, повага, вдячність! 💛 💙 З вами ми вистоїмо і покажемо всім – Україна самостійна і єдина! Слава ЗСУ та ДСНС @dsns_ukraine ! » - пише під спеціальним зверненням в Instagram.

"Все буде Україна! 🇺 🇦 ; Україна вистоїть 🇺 🇦 🙏 ми віримо в перемогу !!!; Питаю знову: де ви знаходитеся, Іванна?; Героям Слава! 🇺 🇦 🇺 🇦 🇺 🇦 ; Мирного неба тобі Україна; Іванна, вперше впізнала Вас у танцях, відтоді із захопленням спостерігаю!!! Дякую за позицію!!!❤ ; Хоч ви і далеко від України, бачимо як ви збираєте гуманітарні вантажі, як Ви допомагаєте будь - якою потрібною інформацією» - пишуть в мережі у відповідь.

"Збирати щодня гуманітарну допомогу і їздити на мітинги на підтримку рідної країни — таке моє сьогодення... в той час як рідні українці змушені ховатися від обстрілів і вибухів в холодних підвалах, без їжі, води і світла.

Зовсім не випускаю з рук телефон. Моє серце розривається на мільйони шматочків кожен раз, коли бачу новини не про таку реальність ми всі мріяли, але я вірю, що скоро все це скінчиться і над Україною буде мирне і світле небо» - висловилася Іванна.

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