Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук является популярной украинской телеведущей, которая в прошлом сезоне заменила Тину Кароль в "Танцях з зірками". Она уехала из Украины, посколькую ее муж-бизнесмен живет заграницей, тем не менее девушка поддерживает страну и долгое время занималась активным сбором гуманитарной помощи.

«Гордость, уважение, благодарность! 💛💙 С вами мы выстоим и покажем всем – Украина самостоятельная и единая! Слава ВСУ и ГСЧС @dsns_ukraine ! » - пишет под специальным обращением в Инстаграм.

«Все будет Украина! 🇺🇦; Украина выстоит 🇺🇦🙏 Мы верим в победу !!!; Спрашиваю снова: где вы находитесь, Иванна?; Героям Слава! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦; Мирного неба тебе Украина; Иванна, впервые узнала Вас в танцах, с тех пор с увлечением наблюдаю!!! Спасибо за позицию!!!❤; Хоть вы и вдали от Украины, видим как вы собираете гуманитарные грузы, как вы помогаете любой нужной информацией» - пишут в сети в ответ.

«Собирать ежедневно гуманитарную помощь и ездить на митинги в поддержку родной страны — таково мое настоящее… В то время как родные украинцы вынуждены прятаться от обстрелов и взрывов в холодных подвалах, без еды, воды и света.

Совсем не выпускаю из рук телефон. Мое сердце разрывается на миллионы кусочков каждый раз, когда вижу новости Не о такой реальности мы все мечтали, но я верю, что скоро все это кончится и над Украиной будет мирное и светлое небо» - высказалась Иванна.

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