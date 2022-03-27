У будинок українського боксера Олександра Усика в Ворзелі під Києвом зайшли російські війська і окупували його. Про це в Instagram повідомила дружина чемпіона світу Катерина Усик.
Український чемпіон з родиною проживав у Ворзелі (селище в Київській області – знаходиться між Ірпенем і Бучею).
Катерина Усик опублікувала скрін листування, в якій їй повідомили, що зараз її будинок окупований, у дворі розміщені танки і бтри.
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Раніше російські кафіри вже обстрілювали будинок Олександра Усика. Про це також повідомляла дружина українського боксера.
Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В ефірі Всеукраїнського телемарафону повідомив, що в трикутнику Буча – Ірпінь – Ворзель йдуть бої, Збройні Сили України очищають території від російських військ.
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