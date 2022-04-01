За словами Катерини Усик, російські окупанти не тільки понівечили доглянутий двір, а й влаштували застілля прямо біля будинку.

Дружина українського чемпіона Олександра Усика (19-0, 13 КО) Катерина показала фотографії розгромленого російськими окупантами сімейного будинку в Ворзелі. Фото Катерина опублікувала в Stories на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Русский мир"! Заїхав і до мене! Тварі! Просто все зіпсували, наср*ли, як завжди. Довб***и, ще й застілля влаштовували! Які вони тупі! Жебраки. Г***о!" - емоційно написала дружина боксера.

Вона також висловила впевненість у тому, що Росію очікує розпад: не за горами бідність і революції. При цьому Катерина впевнена, що росіяни і далі будуть думати, що в їхніх бідах винні інші, а не вони самі.

"Особисто мені нецікаво, як вони будуть жити. Зате за Україною перемога!" - підкреслила Катерина.

Нагадаємо, Усик, ледь стримуючи сльози, записав потужне звернення.

Як повідомляла Politeka, Усик розкрив українцям один зі своїх життєвих принципів.

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