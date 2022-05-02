Українська продюсерка Олена Мозгова прокоментувала скандал між співачками Оксаною Булозір і Ольгою Поляковою. Коментар з цього приводу Мозгова залишила на своїй сторінці в Фейсбук.

Продюсерка зазначила, що прихильники просили її прокоментувати ситуацію. Мозгова відреагувала доволі лаконічно.

«Дуже просили якусь рефлексію на тему.. ну ось таке: Одна, так і залишиться назавжди в історії в кокошніку, а інша «а я просто українка, україночка», - написала вона.

Користувачам мережі коментар Олени Мозгової здався дуже влучним.

«Ви як завжди дуже влучно», «Образно», «Ваша правда», «100%», «Як чудово влучно сказано і все зрозуміло», «100% коротко і ясно», «Молодчинка! Врізала, як відрубала», «Це про полякову? Ось я теж не знайома з її творчістю. Єдине, що знаю, - в кокошніках вона завжди на сцені. Цього достатньо, щоб нею не цікавитися», «Коротко і влучно ! На відміну пані в кокошнику , яка вже всіх задовбала розповідями по свій російськомовний репертуар до війни, пані Оксана Білозір завжди мала україномовний», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, на минулому тижні Оксана Білозір звинуватила Олю Полякову, Тоню Матвієнко та Ольгу Полежаку в тому, що вони переспівали її композиції та навіть пригрозила судовими позовами.

У відповідь на це Полякова зазначила, що Білозір не має жодного стосунку до мелодії "Колискової" Мирослава Скорика, яку вона використала, а також звинуватила народну артистку в піарі.

На цьому публічна перепалка не закінчилась. Білозір дорікнула опонентці в тому, що вона виступає в сценічних образах із російським кокошником, згадала її дружбу з Кіркоровим і те, що Полякова виїхала до Франції.

Нагадаємо, Полякова не стала церемонитися з кумою Порошенка після її погроз.

Як повідомляла Politeka, продюсер Мозгова різко звернулася до українців, які поїхали

Також Politeka писала, що Оля Полякова відповіла на випади з приводу свого статусу біженки.