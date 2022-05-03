Знайомтеся це найвідоміший голос ЗСУ - на лінії фронту він співає українські пісні.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Наталія Могилевська зустрілася з 24-річним військовим Юрієм Городецьким з Марківки Одеської області, який зараз служить у 28-й механізованій бригаді. Він підкорив своїм голосом сотні тисяч користувачів на Тікток, Twitter, Youtube, Facebook.

"Знайомтеся це найвідоміший голос ЗСУ. На лінії фронту, він співає українські пісні і свою я теж почула...", - розповіла Наталя Могилевська.

Могилевська показала невелике відео, змонтувавши в ньому кілька виступів українського захисника. Також там можна побачити зустріч Наталії Могилевської з Юрієм Городецьким і його дружиною, яка також вступила до лав ЗСУ.

"Вони наші герої, у них вже двоє діток, але вони залишили їх вдома, щоб захистити Україну",- додала співачка.

Користувачі Мережі впізнали Юрія і були приємно здивовані, що співачка відвідала бійця: "Чарівний голос", "Мурашки по шкірі який талановитий молодий чоловік і наш герой", "Нехай вам доля дає довгі роки життя", "Ви наше все, наша сила, наша воля і наш спокій, низький уклін дякуємо за все".

Нагадаємо, Могилевська вирушила в лікарню заради пораненого героя.

Як Politeka повідомляла, Могилевська втратила близьку людину.

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