Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Наталія Могилевська зустрілася з 24-річним військовим Юрієм Городецьким з Марківки Одеської області, який зараз служить у 28-й механізованій бригаді. Він підкорив своїм голосом сотні тисяч користувачів на Тікток, Twitter, Youtube, Facebook.
"Знайомтеся це найвідоміший голос ЗСУ. На лінії фронту, він співає українські пісні і свою я теж почула...", - розповіла Наталя Могилевська.
Могилевська показала невелике відео, змонтувавши в ньому кілька виступів українського захисника. Також там можна побачити зустріч Наталії Могилевської з Юрієм Городецьким і його дружиною, яка також вступила до лав ЗСУ.
"Вони наші герої, у них вже двоє діток, але вони залишили їх вдома, щоб захистити Україну",- додала співачка.
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Користувачі Мережі впізнали Юрія і були приємно здивовані, що співачка відвідала бійця: "Чарівний голос", "Мурашки по шкірі який талановитий молодий чоловік і наш герой", "Нехай вам доля дає довгі роки життя", "Ви наше все, наша сила, наша воля і наш спокій, низький уклін дякуємо за все".
Нагадаємо, Могилевська вирушила в лікарню заради пораненого героя.
Як Politeka повідомляла, Могилевська втратила близьку людину.
Також Politeka писала, що Могилевська помолилася за українців, трепетні кадри.