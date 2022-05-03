Як пише Politeka.net, дружина колишнього "Холостяка" і шоумена Микити Добриніна Даша Квіткова, зараз її пріоритети в житті значно змінилися, а звичні будні блогера вже не такі, як раніше. Дівчині з сином довелося виїхати з Києва без чоловіка, так як Микита Добринін залишився з іншими чоловіками захищати свою землю.

Даша поступово починає показувати лише маленькі кадри з життя. Так як багатьох цікавило питання з її фігурою, вона вирішила чесно показати себе такою, яка є. Справа в тому, що за вагітність дівчина набрала близько 30 кг і хотіла Скинути все швидше, ніж планувалося.

Через війну всі плани дівчина залишила і вважала за краще не думати про такі дрібниці:

«До фігури моєї мрії мені ще треба багато над чим працювати, але я після пологів приймаю себе на кожному етапі» - додає Даша.

Раніше ми писали, Квіткова виїхала з дитиною через сильні обстріли біля її будинку.

«Я знаю і бачу, що багато хто з вас просять більше життя виставляти, але я чесно навіть життя не живу. Ми 24/7 моніторимо новини, допомагаємо волонтерам фінансово та інформативно. Я іноді відволікаюся на підготовку.

Вдячні, що у нас є цей маленький енерджайзер, з ним не засумуєш, довго в телефоні не посидиш. Вчора подумала навіть, може речей якихось прикупити. А потім зрозуміла, що мені і так комфортно в своїх спортивних костюмах» - пише Квіткова.

Нагадаємо, що кума Дзідзьо Цибульська влаштувала запальні танці з сином.

Як повідомляла Politeka, Цибульська гостро відреагувала на заяву Макса Барських.

Також Politeka писала, що Цибульська коротким відео показала, як змінилося її життя за два тижні.