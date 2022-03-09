Известная певица и телеведущая Оля Цибульская поделилась счастливыми кадрами до войны и показала, как изменилась ее жизнь за две недели.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская вышла на связь с поклонниками и поделилась в Instagram трепетным видео, на котором показала свою жизнь до и после начала войны.

На кадрах сначала на кадрах можно увидеть счастливую Олю, которая играет с сыном, выступает на концертах, отдыхает, общается с родными и поклонниками.

А затем на видео Цибульская показала кадры из разгромленных оккупантами городов Украины, среди которых и Киев, где она живет. От этих кадров слезы наворачиваются на глаза.

В подписи к публикации телезвезда написала: "По-прежнему я очень прошу у вас максимальный репост. Делитесь в сторис, присылайте родным, стучите во все двери. У нас есть маленький, но реальный шанс, что нас услышат. Ибо за нами правда. Как хорошо, что в эти счастливые моменты я не представляла о существовании этого видео. И как хорошо, что теперь я точно понимаю, какими счастливыми они были. Впереди у нас с тобой еще много цвета. И мы будем навсегда знать ему цену".

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