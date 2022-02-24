Известная певица и кума популярного артиста Дзидзьо Ольга Цибульская показала, как отвлекается от ситуации в Украине вместе с сыном.

Как передает Politeka.net, Ольга Цибульская является популярной украинской певицей, у которой множество хитов. Также, она кума известного артиста DZIDZIO. Как известно, у певицы есть сын - Нестор.

Так, на своей странице в Инстаграм Цибульская показала новое видео. На кадрах она решила показать танец со своим сыном Нестером. Таким образом, она решила отвлечься от событий, которые сейчас происходят в Украине. Также, Ольга Цибульская решила дать совет украинцам, которые сейчас переживают тревогу.

"Будь рядом с тем, с кем хочется искренне смеяться. Сейчас это особенно важно", — заявила Ольга Цибульская.

Поклонники оставили несколько комментариев под публикацией: "Коты", "Люблю вас", "Смеяться пока почему-то совсем не хочется...особенно в Мариуполе".

Также, Цибульской написали, что ей сын чем-то похож на DZIDZIО.

Ранее сообщалось, кума Дзидзьо Цибульская насмешила украинцев, показав, насколько знает своего мужа.

Также, кума Дзидзьо Цибульская засветила мужское увлечение своего маленького сына.

Politeka рассказывала, кума Дзидзьо Цибульская в новом образе разделила украинцев на два лагеря.