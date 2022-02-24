Как передает Politeka.net, Ольга Цибульская является популярной украинской певицей, у которой множество хитов. Также, она кума известного артиста DZIDZIO. Как известно, у певицы есть сын - Нестор.
Так, на своей странице в Инстаграм Цибульская показала новое видео. На кадрах она решила показать танец со своим сыном Нестером. Таким образом, она решила отвлечься от событий, которые сейчас происходят в Украине. Также, Ольга Цибульская решила дать совет украинцам, которые сейчас переживают тревогу.
"Будь рядом с тем, с кем хочется искренне смеяться. Сейчас это особенно важно", — заявила Ольга Цибульская.
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Поклонники оставили несколько комментариев под публикацией: "Коты", "Люблю вас", "Смеяться пока почему-то совсем не хочется...особенно в Мариуполе".
Также, Цибульской написали, что ей сын чем-то похож на DZIDZIО.
Ранее сообщалось, кума Дзидзьо Цибульская насмешила украинцев, показав, насколько знает своего мужа.
Также, кума Дзидзьо Цибульская засветила мужское увлечение своего маленького сына.
Politeka рассказывала, кума Дзидзьо Цибульская в новом образе разделила украинцев на два лагеря.