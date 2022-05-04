Цього разу Слава вирішила показати, як іноді втомлюється після активних днів з дітьми на прогулянках.

Як пише Politeka.net, популярна співачка Слава Камінська, яка після роботи в групі "НеАнгели" розвивала сольну кар'єру, намагається вести соціальні мережі і показувати своє життя. Зараз артистка залишилася без основної сторінки в Instagram, тому привертає увагу фанатів розповідями про життя на новій сторінці в соціальній мережі.

Цього разу вона вирішила показати, як важко справлятися з двома дітьми і чому вони іноді її вимотують більше звичайного. Нагадаємо, артистка розлучена і дітьми вона займається сама, хоч часто і бачиться з екс-чоловіком, а він відвідує Лауру і Леона і проводить з ними час разом.

"Тиха година ... після того, як довели мати ♪ у мене скоро почне смикатися не тільки праве , але і ліве око ♪ » - пише Слава.

У мережі підтримали:

"Третє фото дуже показово 😂; моя подруга називає це "дискотека століття"; Слава, вам пора купувати собаку, велику собаку😁; Ой, тебе спробуй доведи😁 🥰; ооооо) А у мене лівий смикається якраз); бідні наші малюки, що у них в думках? Вони ж нічого не можуть толком зрозуміти і змириться з цим ... ось і виливається все в істерики».

Раньше Камінська опублікувала в своєму Instagram жалісливу історію про те, як проїхала 1700 кілометрів заради своїх дітей. Також артистка поділилася своїми емоціями від того, як сильно змінилися її цінності з війни.

"Ми разом... я проїхала понад 1700 км, щоб нарешті бути поруч зі своїми дітьми", - поділилася Слава.

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