Вона зізналася, що тільки фото з власного квітучого саду, хоч на одну мить здатне зігріти їй душу.

Як повідомляє Politeka.net, фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна зізналася, що завдяки рідним знаходить в собі сили йти далі і боротися з ворогом на інформаційному фронті. Але останні події, що відбулися в Україні, чимало її схвилювали. Про це співачка розповіла у своїх Сторіз.

Зокрема, 3 травня повітряна тривога звучала майже по всій Україні. Увечері російські окупанти випустили 18 ракет по різних регіонах України. Більшість з них прилетіли з Каспійського моря.

Саме така новина зіпсувала настрій Юлії Саніній. Вона зізналася, що тільки фото з власного квітучого саду, хоч на одну мить здатне зігріти їй душу.

"20 ракет вчора по території України. Стан, як і у всіх хвилями. Сьогодні стрімко вниз", - зізналася Юлія Саніна.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss з Поляковою і Дзідзьо звернулася до уряду РФ.

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss з животиком напоказ підкорила образом на відпочинку.

Також Politeka писала, що Саніна з "The Hardkiss" поскаржилася на безнадійно зіпсований відпочинок.