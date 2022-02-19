Як передає Politeka.net, Юлія Саніна прославилася як талановита українська співачка. Також вона є солісткою групи "The Hardkiss", де також бере участь її чоловік.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала нове фото. На кадрі Юлія Саніна постала в елегантному костюмі смарагдового кольору з атласної тканини. Свій образ вона розбавила топом чорного кольору і масивними аксесуарами. Варто відзначити, що цей наряд підкреслює красу Саніної і її ідеальну фігуру.

"Зелень", — підписала своє фото Юлія Саніна.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією артистки: "Які кубики", "У мене такий же костюм 😍 ну все, я зірка))", "Ваууу, фігура 🔥 🔥 🔥 краса❤️ друга фотка ТОП", "Яка ж ви красива!", "Вау", "Красуня", "Ваш фотограф просто Бог🔥 Фотки нереальні з відпустки", "Така ніжна", "Які фотки", "Це пожежа?", "Гарного відпочинку❤️ чекаємо вас сильними та відпочилими".

Варто відзначити, що зараз Юлія Саніна з чоловіком і сином відпочиває на островах.

Раніше повідомлялося, Саніна з The Hardkiss поділилася секретом виховання сина.

Politeka розповідала, Саніна з The Hardkiss насолодилася відпочинком, показавши важливого для себе людини.

Також, Саніна з The Hardkis покинула Україну і розповіла про пережиті труднощі.