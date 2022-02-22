Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram відома українська співачка, фронтвумен рок-групи "The Hardkiss" Юлія Саніна пожалілася шанувальникам на зіпсований відпочинок на Мальдівських островах, куди вона полетіла разом з чоловіком та сином.
"Такої відпустки у мене ще не було. У райському куточку, але з тривожним серцем. Це мало б стати відпусткою, про яку я мріяла багато років…але…звісно, кожен день з новинами, звісно, на зв'язку рідні і команда, звісно ми повернемося зовсім скоро, бо все, що робить нас нами - вдома. Красиві безтурботні картинки? Так, бо мене це заспокоює", - написала Юлія Саніна та опублікувала красиве фото синього неба.
Нагадаємо, за останніми даними Міноборони України, російські підрозділи поблизу кордону України налічують 127 тисяч осіб наземного компонента, з морською та авіаційною компонентою – 147 тисяч осіб.
Раніше Politeka повідомляла, що Саніна з The Hardkiss насолодилася відпочинком, показавши важливу для себе людину: "Очі сповнені турботи".
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Нагадаємо, що Юлія Саніна з "The Hardkiss" приголомшила кадрами з акулою: "Підпливла занадто близько до...".
Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss з'явилася зі своїми "клонами" в однакових нарядах: "Тріо".