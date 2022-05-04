Як пише Politeka.net, актор «Квартал 95» Євген Кошовий розповів про своє життя і будні після вторгнення рф на наші землі. Разом з сім'єю він нікуди не їхав і довго ховався в підвалі. В інтерв'ю ЖВЛ він розповів, як переживав те, що відбувається разом з сім'єю.
Так, Євген Кошево з родиною війну зустрів у Києві. Разом з дружиною Ксенією в інтерв'ю вони згадують, що навіть не мали тривожної валізи, все збирали дуже швидко, а перші 36 днів війни жили в підвалі.
"Наша молодша так злякалася вибухів, що з істерикою піднімалася і ми вмовляли її будь - якими шляхами, щоб вона переодяглася і прийняла душ», - розповідає Кошовий.
Актор також поділився з "ЖВЛ", чи спілкуються вони зараз з Президентом Володимиром Зеленським. Кошовий додав, що Зеленському доводиться не легко, хоч і раніше він спав мало:
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"Я у нього запитував, чи кажу ти спиш взагалі? Він каже, кінцева сплю. Просто знаючи Володимира Олександровича з акторської кар'єри, він і в мирне життя спав по 4-5 годин. Тому я думаю зараз для нього 20 хвилин, як Штірліц і все".
Також Кошовий в інтерв'ю на YouTube-каналі "Люкс ФМ" розповів, що з Зеленським він спілкується майже щодня.
"Ми листуємося майже кожен день. Я виходжу в магазин, люди кажуть:"Передайте, будь ласка, Привіт, передайте, щоб він тримався, ми за нього". Я просто йому передаю думку наших співгромадян. Йому пишу - і він у відповідь пише. І на наступний день в магазині, коли запитують, як він там, кажу: "Та нічого, нормально, тримається. За ним вся Україна-Він За Україну", - повідомив Кошовий.
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