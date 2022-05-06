Про це Барбара повідомила на своїй сторінці в Instagram. Йдеться про футболку співака.

"Друзі, ми з сім'єю вирішили передати на аукціон хлопцям @b42kon.help футболку мого батька.

У ній він запалював концерти ще в далекому 2014 році. Зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ та медикаменти для тих, кто потребує. Все буде Україна!" ,- повідомила Барбара.

У коментарях до посту українці дякують Барбару за підтримку ЗСУ і зізнаються, що сумують за її татом:

"Просто знайте, що за вашим батьком сумуєте не тільки ви, а й вся Україна. Неймовірний артист, українець, людина", "Супер, ви хороша дочка свого батька, краща сім'я"," Круто!", "Барбара, ви велика молодець!", "Ти моя любов".

Нагадаємо, Кузьма загинув 2 лютого 2015 року в результаті ДТП. В одному зі своїх інтерв'ю співак зізнавався, що мріє про те, щоб "нарешті з'явився хоч один президент патріот цієї країни".

"Тому що всі, хто були, і все їх оточення, були тотальними злодіями, шахраями і бандитами. Вони розікрали все, привели країну до війни і нам її розсьорбувати, тому що у них стоять заправлені літаки, вони в потрібний момент валізи завантажать і звалять, а ми тоді будемо розсьорбувати... І тому, напевно, ще одне треба сказати, щоб не забувати про те, що ця війна вже давно прийшла. Те, що її немає тут, не означає, що її немає. Вона є тому, що люди гинуть і з Кривого Рогу, і зі Львова, і з Миколаєва, і з Чернігова. Звідусіль. А величезна кількість людей в Україні робить вигляд, що нічого не змінилося", – говорив Кузьма незадовго до своєї трагічної загибелі.

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