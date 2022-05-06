Об этом Барбара сообщила на своей странице в Instagram. Речь идет о футболке певца.

«Друзья, мы с семьей решили передать на аукцион ребятам @b42kon.help футболку моего отца.

В ней он зажигал концерты еще в далеком 2014 году. Собранные средства пойдут на поддержку ВСУ и медикаменты для нуждающихся. Все будет Украина!», - сообщила Барбара.

В комментариях к посту украинцы благодарят Барбару за поддержку ВСУ и признаются, что скучают за ее папой:

«Просто знайте, что по вашему отцу скучаете не только вы, но и вся Украина. Невероятный артист, украинец, человек», «Супер, вы хорошая дочь своего отца, лучшая семья», «Круто!», «Барбара, вы большая молодец!», «Ты моя любовь».

Напомним, Кузьма погиб 2 февраля 2015 года в результате ДТП. В одном из своих интервью певец признавался, что мечтает о том, чтобы "наконец-то появился хоть один президент патриот этой страны".

"Потому что все, кто были, и все их окружение, были тотальными ворами, мошенниками и бандитами. Они разворовали все, привели страну к войне и нам ее расхлебывать, потому что у них стоят заправленные самолеты, они в нужный момент чемоданы загрузят и свалят, а мы тогда будем расхлебывать... И потому, наверное, еще одно надо сказать, чтобы не забывать о том, что эта война уже давно пришла. То, что ее нет здесь, не значит, что ее нет. Она есть потому, что люди гибнут и из Кривого Рога, и со Львова, и из Николаева, и из Чернигова. Отовсюду. А огромное количество людей в Украине делает вид, что ничего не изменилось", – говорил Кузьма незадолго до своей трагической гибели.

Напомним, украинская ведущая сообщила о трагедии в семье.

Также сообщалось, что жена ведущего шоу "Маска" Остапчука приняла кардинальное решение.

Кроме того Politeka.net писала, что экс-жена аткера Ступки пригрозила обнародовать его скандальные фото.