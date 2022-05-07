Присвятив він свій новий оригінальний рецепт ЗСУ, а також подвигу української армії під Ізюмом, назвавши його- "Ру*ня під Ізюмом".

Як повідомляє Politeka.net, відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко присвятив свій новий оригінальний рецепт ЗСУ, а також подвигу української армії під Ізюмом, назвавши його – "Ру*ня під Ізюмом", адже "ЗСУ смажать як боги". Рецептом незвичайного і оригінального блюда він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Євген Клопотенко зазначив, що ця страва ідеально підходить для святкового столу на честь перемоги України.

Інгредієнт:

Ізюм – 150 г

Цибуля - 1 шт.

Картопля відварна або запечена

Квашена капуста-50 г

Томатна паста-10 г

Вершкове масло-50 г

Рослинна олія-10 г

Солодка гірчиця-15 г

Коньяк-50 г

Сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

1. Ізюм залийте коньяком на 15 хвилин.

2. Лук поріжте півкільцями.

3. М'ясо порубати дрібно ножем, посоліть, поперчіть.

4. Розігрійте сковороду, налийте рослинне масло і додайте шматочок вершкового.

5. Перекладіть на сковороду м'ясо і цибулю, добре перемішайте і смажте близько 5 хвилин хвилин.

6. Влийте до м'яса коньяк, інше вершкове масло і підпалюємо.

7. Додайте в сковороду томатну пасту, солодку гірчицю, квашену капусту, перець мелений.

Готову страву викладаємо на гарячу картоплю і зверху присипаємо родзинками.

Українці в коментарях висловлювали свою радість через новий рецепт, який довго чекали, і засипали пост компліментами і жартівливими підписами: "Як же надихнулися і надихаєте-рецепт просто вогонь", "Волаю від задоволення", "О! Здається, я знаю, що буду готувати на вихідних", "Ви найпрекрасніше, що може статися на кухні!".

Нагадаємо, Клопотенко розповів, як побачив міць української армії на власні очі.

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