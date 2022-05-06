Катерина Осадча не змогла проігнорувати цю подію і написала зворушливі слова для захисників нашої свободи.

Як повідомляє Politeka.net, модель і телеведуча, нині волонтер Катя Осадча, звернулася на своїй сторінці Instagram до українських захисників в особливий для них день.

Так, 6 травня, в Україні вшановують мужність і героїзм воїнів механізованих, мото-піхотних, гірничо-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ України.

Катерина Осадча не змогла проігнорувати цю подію і написала зворушливі слова для захисників нашої свободи.

"Немає таких слів, які б описали наші відчуття вдячності ЗСУ!!! На фронті тисячі найталановитіших наших хлопців і вони борються за кожен клаптик нашої землі! Нехай вас береже Бог, а ми будемо дякувати вам до кінця життя, яке буде довгим щасливим у вільній Україні і це буде завдяки вам!", - написавши Катерина Осадча, зворушивши користувачів мережі.

До свого посту вона прикріпила душевне відео про дітей, які слухають роз'яснення вчителя через радіоприймач. Сам учитель перебуває на передовій, хоча переконує своїх учнів, що в штабі. Він закликає дітей вчитися і готуватися до іспитів.

Нагадаємо, що Катя Осадча розкрила долю маленького Свята і його мами.

Як повідомляла Politeka, Осадча видала деталі скандалу, в який втягнули Полякову і Матвієнко.

Також Politeka писала, що Осадча сказала, у кого ще крім Лорак і Повалій потрібно забрати українські паспорти.