Как сообщает Politeka.net, модель и телеведущая, ныне волонтер Катя Осадчая, обратилась на своей странице Инстаграм к украинским защитникам в особый для них день.
Так, 6 мая, в Украине чтят мужество и героизм воинов механизированных, мото-пехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Украины.
Катерина Осадчая не смогла проигнорировать это событие и написала трогательные слова для защитников нашей свободы.
"Нет таких слов, которые бы описали наши ощущения благодарности ВСУ!!! На фронте тысячи самых талантливых наших ребят и они сражаются за каждый клочок нашей земли! Пусть вас хранит Бог, а мы будем благодарить вас до конца жизни, которая будет долгой счастливой в свободной Украине и это будет благодаря вам!", - написала Катерина Осадчая, растрогав пользователей сети.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Филатов гневно высказался об атаке Амурского моста: "Мы и так вас прокляли на сотни лет вперёд"
"Горе, как невероятно жаль": оборвалась жизнь известного украинца, его шедевры знают многие
Одна из самых успешных атак: вскрылось, кто помог Украине потопить "Москву"
"Оживить невозможно, но...": командир сгоревшей "Мрії" рассказал, что можно сделать
К своему посту она прикрепила душевное видео о детях, которые слушают разьяснения учителя через радиоприемник. Сам учитель находится на передовой, хотя убеждает своих учеников, что в штабе. Он призывает детей учиться и готовиться к экзаменам.
Напомним, что Катя Осадчая раскрыла судьбу маленького Свята и его мамы.
Как сообщала Politeka, Осадчая выдала детали скандала, в который втянули Полякову и Матвиенко.
Также Politeka писала, что Осадчая сказала, у кого еще кроме Лорак и Повалий нужно забрать украинские паспорта.