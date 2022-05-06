Катерина Осадчая не смогла проигнорировать это событие и написала трогательные слова для защитников нашей свободы.

Как сообщает Politeka.net, модель и телеведущая, ныне волонтер Катя Осадчая, обратилась на своей странице Инстаграм к украинским защитникам в особый для них день.

Так, 6 мая, в Украине чтят мужество и героизм воинов механизированных, мото-пехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Украины.

Катерина Осадчая не смогла проигнорировать это событие и написала трогательные слова для защитников нашей свободы.

"Нет таких слов, которые бы описали наши ощущения благодарности ВСУ!!! На фронте тысячи самых талантливых наших ребят и они сражаются за каждый клочок нашей земли! Пусть вас хранит Бог, а мы будем благодарить вас до конца жизни, которая будет долгой счастливой в свободной Украине и это будет благодаря вам!", - написала Катерина Осадчая, растрогав пользователей сети.

К своему посту она прикрепила душевное видео о детях, которые слушают разьяснения учителя через радиоприемник. Сам учитель находится на передовой, хотя убеждает своих учеников, что в штабе. Он призывает детей учиться и готовиться к экзаменам.

Напомним, что Катя Осадчая раскрыла судьбу маленького Свята и его мамы.

Как сообщала Politeka, Осадчая выдала детали скандала, в который втянули Полякову и Матвиенко.

Также Politeka писала, что Осадчая сказала, у кого еще кроме Лорак и Повалий нужно забрать украинские паспорта.