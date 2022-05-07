Зірки, які залишилися в рф починають кидатися звинуваченнями на тих, хто поїхав або ж не приховує проукраїнську позицію.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна зізнатися в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях", чи бачить вона хоч яке-небудь зрушення в мозку росіян після своїх численних емоційних звернень.

Маша Єфросиніна зазначила, що все частіше стала помічати чіткі заяви російських артистів щодо проукраїнської позиції. Правда комусь для цього знадобився час, а хтось поїхав з рф, щоб сховатися від путінського режиму в безпечному місці.

Вона також зазначила, що в російському шоу-бізнесі на тлі війни в Україні почався розкол. Зірки, які залишилися в рф починають кидатися звинуваченнями на тих, хто поїхав або ж не приховує проукраїнську позицію.

За словами Маші Єфросиніної, сварки подібного рівня це ж і є ознака того, що російські зірки розуміють свою моральну деградацію. Вони приймали рішення "підтримати режим путіна свідомо, боячись за свої дупи, за свої гроші, а тепер вони розуміють, що ці гроші скоро будуть цінністю не більше, ніж туалетний папір".

"І все, що залишається людині, яка прийняла сторону зла – це просто каналізувати це зло в інших людей. І ці публічні срачі-це перша ознака того, що вони, гади, все розуміли", — підкреслила Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросиніна вражена історіями українок про життя в окупації.

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