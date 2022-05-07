Телеведуча Катя Осадча, яка одружена з Юрієм Горбуновим, звернулася до світової громадськості, вразивши навіть Надю Дорофєєву.

Як пише Politeka.net, українці вже 73-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Залишається критичною ситуація в Маріуполі на "Азовсталі", де наші захисники героїчно стоять до останнього. І Катя Осадча, як і інші зірки, вирішила в черговий раз звернутися до світової громадськості, звертаючи увагу на цю проблему, опублікувавши пост в Instagram.

"Ніхто не повинен залишитися осторонь цієї трагедії!

Ми звертаємося до всього світу, до лідерів країн, ООН, Червоного Хреста і всіх людей у світі! На комбінаті Азовсталь залишаються цивільні і військові, важко поранені, які потребують термінової евакуації, не здачі в полон, а евакуації, потрібен гуманітарний коридор! Морем, сухопутним шляхом, але ми не можемо залишити наших героїв вмирати там в підземеллі, вони билися і б'ються за нас!",- написала Осадча.

Тажке Катя додала фото до посту, на якому задумливо дивилася, а на руці можна побачити стрічку в кольорах українського прапора.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Олю Цибульську і Надю Дорофєєву, і написали коментарі:

"Боже, сотвори диво, спаси всіх людей з Азовсталі, благаємо так сильно допоможи, визволи людей з пекла, в ім'я Ісуса, Амінь", "підписали, але голосів все ще недостатньо", " Боже, допоможи!".

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